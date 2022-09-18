Гости Рязанской филармонии вскоре услышат новый музыкальный инструмент

В Рязанской филармонии появился новый музыкальный инструмент – клавесин. Произошло это благодаря грантовой поддержке Министерства культуры России.

Большой концертный одномануальный клавесин по модели известного английского мастера Якова Киркмена изготовила мастерская Дмитрия Белова. Это российский лидер в историческом клавиростроении. На инструменте можно исполнять любую сольную и ансамблевую музыку.

Работа над клавесином шла около полугода. Причём все детали, кроме струн, Дмитрий Белов изготавливает самостоятельно. Мастер собственноручно доставил инструмент в филармонию, собрал его, настроил и дал ценные советы.

Как отметил мастер, клавесин пока в «младенческом состоянии». Вся красота звучания раскроется через год-полтора после «рождения». Однако уже сейчас звучание инструмента впечатляет.

Концертные программы концертного зала теперь расширятся старинными произведениями и музыкой современных авторов.

Представят инструмент 22 сентября. В ближайшее время услышать клавесин можно будет в концерте проекта «Филармония по нотам» музыковеда Ольги Пикколо (Санкт-Петербург) с участием Рязанского губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова.