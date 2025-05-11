Госстройнадзор проверил строительство новой школы в Касимове

Специалисты Госстройнадзора Рязанской области проверили ход строительства новой школы в Касимове. Об этом сообщает официальная страница ведомства ВКонтакте.

На первом этаже будут гардеробные для учеников, медпункт, мастерские по обработке металла и древесины, школьный музей, а также учебные классы.

Ранее глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов сообщал, что школа будет рассчитана на 960 мест.

Фото: vk.com/gsn62