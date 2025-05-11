Госстройнадзор проверил строительство новой школы в Касимове

Специалисты Госстройнадзора Рязанской области проверили ход строительства новой школы в Касимове. Об этом сообщает официальная страница ведомства ВКонтакте.
На первом этаже будут гардеробные для учеников, медпункт, мастерские по обработке металла и древесины, школьный музей, а также учебные классы.
Ранее глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов сообщал, что школа будет рассчитана на 960 мест.
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