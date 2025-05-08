Госстройнадзор проверил ход строительства школы в Касимове

Специалисты Госстройнадзора по Рязанской области проверили ход строительства новой школы в Касимове. Об этом сообщает ведомство на своей странице ВКонтакте.
На первом этаже учебного заведения расположатся гардеробные для учеников, медпункт, мастерские по обработке металла и древесины. Также здесь отделают школьный музей и учебные классы.
Школа строится на 960 мест. Учебное заведение будет состоять из 4 этажей. Здание возводится на территории бывшей станции юннатов, которая станет частью образовательного комплекса.
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