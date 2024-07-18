Четверг, 18 июля, 2024

Господдержка помогает рязанским промышленным предприятиям решить проблему кадрового дефицита

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязанской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет» создан образовательно-производственный кластер «Радиоэлектроника». В объединение входят 8 колледжей и техникумов Рязани, Скопина, Новомичуринска, Сасовского округа и Сараевского района, а также 7 региональных предприятий. Проект направлен на преодоление кадрового дефицита и обеспечение радиоэлектронной промышленности необходимыми работниками.

Соглашение заключено между региональными работодателями, в числе которых Рязанский приборный завод, Рязанский радиозавод, «Тяжпрессмаш», научно-производственный комплекс «Альфа М», ООО «Литейщик», и Рязанским политехническим колледжем — победителем конкурса на предоставление грантов из федерального бюджета в 2025 году.

Учебные заведения будут вести подготовку кадров по 12 программам среднего профессионального образования под конкретные запросы работодателей. Проект позволит создать и оснастить современным учебно-производственным оборудованием 6 лабораторий и 3 зоны по видам работ.

«Федеральный проект «Профессионалитет» предусматривает сотрудничество бизнеса и средних специальных учебных заведений. В рамках проекта в регионе созданы образовательно-производственный кластер «Машиностроение» и образовательный кластер «Туризм и сфера услуг». С начала 2023 года предприятия-участники кластеров имеют право на применение инвестиционного налогового вычета в случае безвозмездной передачи имущества для обучения образовательным организациям», — рассказала заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

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