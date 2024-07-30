Вторник, 30 июля, 2024

Госдума приняла закон о запрете треш-стримов

Автор: 7info

Опубликовано

На пленарном заседании Государственной Думы депутаты приняли во втором и третьем чтениях пакет законов, запрещающих треш-стримы. Об этом сообщил сайт Госдумы.

Ко второму чтению документа авторы уточнили, что такое «треш-стрим». Это информация, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу и содержит изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных. Такая информация распространяется из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Треш-стримы будут отнесены к информации, запрещённой к распространению. Предусмотрен обязательный мониторинг в социальных сетях такого контента и его удаление.

Для организаторов и участников треш-стримов будут введены штрафы до 1 миллиона рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций.

Факт ведения таких трансляций будет считаться отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по 10 статьям Уголовного кодекса.

Административный штраф за распространение жестоких видео составит для граждан от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч, для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 миллиона. Дополнительно предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов.

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