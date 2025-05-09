Госавтоинспекция устанавливает личности подростков, которые ехали на крыше машины в Рязани

Госавтоинспекция устанавливает личности подростков, которые ехали на крыше машины на Московском шоссе в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сети интернет появилось видео, как подростки высовывались из окон и залезали на крышу движущегося легкового автомобиля на Московском шоссе. Ситуацию отреагировала Госавтоинспекция Рязанской области.
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