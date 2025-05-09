Госавтоинспекция устанавливает личности подростков, которые ехали на крыше машины в Рязани

Госавтоинспекция устанавливает личности подростков, которые ехали на крыше машины на Московском шоссе в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сети интернет появилось видео, как подростки высовывались из окон и залезали на крышу движущегося легкового автомобиля на Московском шоссе. Ситуацию отреагировала Госавтоинспекция Рязанской области.

«В ряде СМИ и телеграм-каналах опубликованы материалы о том, что «на Московском подростки покатались на машине». По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.