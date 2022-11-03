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Татьяна Проводина

Госавтоинспекция Рязанской области проводит масштабные рейды

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Изображение от Freepik

Сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проводят масштабные мероприятия с целью не допустить нарушений ПДД. Об этом сообщает УМВД по региону.

В четверг, 3 ноября, а также в предстоящие выходные дорожные инспекторы в Рязанском регионе будут выявлять водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, включая нетрезвых граждан за рулём.

Рейды проходят во всех муниципальных образованиях Рязанской области с массовой остановкой транспортных средств.

В ведомстве призвали граждан, ставших очевидцами управления авто водителем с нарушением ПДД, в том числе в состоянии опьянения, сообщать об этом по телефонам (4912) 29-74-54 или 112. Сотрудники службы готовы предпринять оперативные меры реагирования на сообщения.

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