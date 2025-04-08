Госавтоинспекция предупредила рязанцев об ухудшении погоды

Госавтоинспекция предупредила рязанцев об ухудшении погодных условий. Сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

По данным филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости.

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Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в тёмное время суток.