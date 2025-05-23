Госавтоинспекция предупредила о масштабных рейдах в Рязани и области

В пятницу, 23 мая, а также в предстоящие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут масштабные рейдовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Цель рейдов — выявление водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения; водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

ГИБДД обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать о пьяных водителях и других серьёзных нарушениях ПДД.

Если вы стали свидетелем того, как водитель управляет транспортом в состоянии опьянения, незамедлительно сообщите об этом по телефонам:

29-74-54

29-74-64

112 (единый номер экстренных служб)

Сотрудники полиции обещают оперативно отреагировать на каждое сообщение.