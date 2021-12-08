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Среда, 8 декабря, 2021
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Госавтоинспекция обратилась к рязанцам в связи с ухудшением погодных условий

Александр Ильин

Госавтоинспекция Рязанской области обратилась к жителям региона в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба ведомства. 

ГИБДД призывает водителей избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость.

Кроме того, в условиях сильного тумана или снегопада рязанских автомобилистов обязуют двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации. В непогоду — использовать противотуманные фары. 

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Из-за перепадов атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. При необходимости — обращаться к врачу. 

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