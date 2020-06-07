Гороскоп на 9 июня

-

Овен

9 июня Овен ни о чем другом, как о своей зарплате, думать не сможет. Перед отпуском получили так мало, что расстроились основательно. Если уже ничего не изменить, то успокойтесь. В другом случае, никогда не поздно обратиться к начальству. Оправданным окажется риск в деньгах. Семейным людям нужно перенести поездку, чтобы наладить ситуацию.

Телец

Неподдельный интерес вызовут у Тельца творческие проекты. Вам давно хотелось проявить таланты именно в этой области. Дерзайте, но энергию и силы экономьте. Что касается свидания, то оно будет далеко не романтическим. Вам придется встретиться со стоматологом, провести профилактику и вылечить зубы. Вечер преподнесет сюрпризы.

Близнецы

Близнецы отметят этот день, как «свой» и самый успешный. Столько приятностей, наград за былые труды и комплиментов, вы еще не слышали. Не прячьтесь за прошлые ошибки, они уже не актуальны. Старайтесь быть инициативным, чтобы создать комфортную ситуацию в семье. Если сосредоточитесь на командировке, то она пройдет на уровне.

Рак

Гороскоп предсказывает Раку нулевой результат от капиталовложений. Вы о многих своих действиях пожалеете, но уже поздно рыдать и рвать на себе волосы. Теперь выход один – влезть в долги или взять кредит. В принципе, это одинаково. Невероятно великий шанс встретить любимого человека. Если не откажитесь от поездки, то судьба ждет вас именно в ней.

Лев

Сладкие речи услышит Лев в свой адрес, но обольщаться не стоит. Это может быть подвод, особенно, если держите свой бизнес. Откажитесь от всех трудных заданий, больше отдыхайте и планируйте что-нибудь кардинально новое. Удастся изменить даже то, что казалось немыслимым. Встреча на улице поможет сделать вечер удивительным.

Дева

9 июня Деве не стоит распространяться по поводу других людей и рассказывать секреты. Занимайтесь своей жизнью, тогда день пройдет великолепно. Эффект дадут омолаживающие процедуры, запишитесь к косметологу. Если запланировали турпоход или выезд на природу, то это прекрасно. Отдых на свежем воздухе зарядит позитивом и укрепит здоровье.

Весы

Весы будут весь день гонять воздух, бегать по кругу и болтать ерунду. Ощущение такое, что вы вернулись в беспечное детство. На самом деле, в вашей жизни произошли радикальные перемены. Ну, а вы пока не готовы воспринимать их серьезно и адекватно. Личные интересы не должны закрывать дорогу к семейному счастью. Дорожите отношениями.

Скорпион

Скорпиону не желательно забегать на чужую территорию даже мысленно. Если кому-то разболтаете секреты друга, то сожалеть будете долго. Практичность в работе не помешает, так вы быстрее реализуете проекты. В любви не позволяйте себе чересчур много, пусть все будет в меру. Особенно, если избранник уже озвучил свои желания и высказал претензии.

Стрелец

Гороскоп советует Стрельцу снять на время свою солнечную корону. Летом вообще можно ходить без головного убора. Высокая самооценка и гордый взгляд неуместен в коллективе. Здесь вы на равных, молча, выполняйте работу. Неприятной может оказаться ситуация, связанная с командировкой. Есть вероятность, что некоторые документы остались неподписанными.

Козерог

То, о чем Козерог давно догадывался, обязательно произойдет. Но к вашим надуманным проблемам прибавятся реальные неприятности. Срочно занимайтесь своим духовным миром, чтобы не угодить в депрессивное состояние. Солнечные ванны и плеск воды – вот, что вас излечит и взбодрит. На финансовых неудачах не зацикливайтесь, скоро все наладится.

Водолей

Водолей будет похож на енота, который готовит, стирает и моет. Что ж, вы сами решили, что этот день будет посвящен генеральной уборке. Призовите на помощь весь свой богатейший опыт, чтобы быстро управиться с делами. Какую-то глупую просьбу озвучит товарищ, но помочь нужно. Если ситуация не касается денег, то дайте мудрый совет.

Рыбы

9 июня у Рыб будет много шансов изменить судьбу. Но есть одно «но», которое помешает еще ранним утром. Вы так бурно отреагируете на звонок давнего друга, что сами себя не узнаете. Решение уединиться плавно перейдет в стрессовое состояние, берегитесь. Бытовые проблемы — к лучшему, ведь ими придется заниматься с срочном режиме.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru