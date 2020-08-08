Гороскоп на 9 августа

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Овен

Гороскоп рекомендует Овну тщательно распланировать личные дела, чтобы они не помешали рабочему процессу. Если куда-то опаздываете, то это ваша «заслуга». Нужно встать пораньше, чтобы все успеть и преодолеть собственную лень. Купаться в лучах славы будут творческие люди. Им действительно улыбнется удача, что позволит стать на голову выше.

Телец

Тельцу будет сложно сосредоточиться на том, что раньше ему легко удавалось. То ли день такой пасмурный, то ли мозги никак на место не встанут. Короче, причины можно искать вечно, а нужно просто встать и пойти на работу. Прохладный душ и кофе поможет взбодриться, а чтение свежей прессы пополнит информацией. Главное, не бездействовать.

Близнецы

Близнецам 9 августа нужно думать о приличном поведении и элементарном этикете, чтобы не навредить своей репутации. Эмоциональный настрой такой, что хоть сейчас в бой с врагами. Не забудьте сказать себе «стоп», чтобы не угодить в неприятную историю. Семейным людям понадобится помощь юриста для решения юридических вопросов.

Рак

9 августа Раку лучше устроить себе выходной, чтобы расслабиться и избавиться от негатива. Если все это возможно, то побудьте сегодня в качестве Емели. Он на печи сидел, а вы отправляйтесь на природу или встретьтесь с друзьями. На пользу пойдут косметические процедуры, спа-салон и массаж для спины. От физических нагрузок и спорта откажитесь.

Лев

Льву не желательно соглашаться на командировку, если она не обещает хорошую прибыль. Вы только время зря потратите, нервную систему расшатаете и замучаетесь с ремонтом машины. Грандиозное событие произойдет в коллективе после планерки. Информация от шефа дойдет до всех верно, ажиотаж будет жуткий. Не все принимайте на свой счет, успокойтесь.

Дева

Сегодня на Деву все будут обращать внимание – красивая, умная и как великолепно говорит. Не напрасно вы пошли на это мероприятие, пользу получили огромную. Да и зарядились положительной энергии от новых людей. В личной жизни сложится ситуация, которую будет трудно принять и понять. Третий лишний… Когда он успел появиться? Думайте сами.

Весы

Гороскоп советует Весам повторять изученный материал, но не в буквальном смысле этого слова. Судьба подкинет вам парочку таких уроков, что без прошлого опыта не обойтись. Супер профессионалами почувствуют себя те, кто отправится на семинар или деловую встречу. Вы поймете, что единомышленников в избытке. Именно они – ваша главная опора.

Скорпион

Повышенный интерес к Скорпиону будет исходить не только от шефа, но и от противоположного пола. Но это прекрасно, если вы одинокий и холостой. Пора обзаводиться семейством, иначе до пенсии будете хорохориться и гулять. В финансовой сфере следует быть начеку, чтобы никто не обманул и не забрал ваши денежки. Есть желающие, к сожалению.

Стрелец

Если в этот день кто-то нащупает ахиллесову пяту Стрельца, то от проблем ему не убежать. Берегите себя, не позволяйте собой манипулировать и, тем более, угрожать. Накопленный опыт сработает на перспективу, если обратиться к нему вовремя. Со стороны любимого человека возможны такие требования, к которым вы никак не были готовы.

Козерог

9 августа Козерогу предстоит играть роль, в которой он никогда не был. Но все в жизни когда-то приходится испытать. Переговоры с партнерами вырулят в вашу пользу. Бизнес-проекты выбраны верно, можно надеяться на деньги с процентами и карьерный рост. Возможна срочная командировка за рубеж, после нее многие вопросы станут более очевидными.

Водолей

С аргументами Водолея неожиданно соглашаться даже те, кто критиковал и спорил с ним постоянно. Теперь ситуация резко изменится, вы – авторитетный человек. Прекрасный день для посещения косметолога и парикмахерской. Перемены в образе подойдут вам идеально. С лечением заболевания не затягивайте, иначе дело дойдет до больницы.

Рыбы

Хорошо плавает то, кто умеет это делать. Казалось бы, сплошной каламбур, но зерно в этом высказывании Рыбы все-таки отыщут. Вам придется на время стать послушными и милыми созданиями. Тогда и солнце будет сиять ярче, да и надежные друзья появятся. Задания начальника придется выполнять беспрекословно, чтобы не потерять работу.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru