Гороскоп на 7 августа

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Овен

Если Овен будет мнить себя волшебником и представит в руках магическую палочку, то натворит массу ошибок. Нет, сегодня нужно быть истинным реалистом, чтобы спасти положение в обществе. Одного авторитета не достаточно, продумайте план действий до минут. Влюбленные внезапно решат поставить «крестик» на отношениях с избранником.

Телец

Скучными и бестолковыми делами придется заниматься Тельцу. Но ситуацию не изменишь, как и сложившиеся в бытовой сфере обстоятельства. Старайтесь отвлечься на что-нибудь приятное, послушать музыку и поговорить с любимыми людьми. Настроение станет ровнее, пусть и не слишком позитивное. Хорошо выехать на лоно природы с друзьями.

Близнецы

Гороскоп обещает Близнецам невероятно яркий день, но погода здесь ни при чем. Вы сами станете настоящим солнышком для тех, с кем общаетесь. Есть шанс встретить любимого человека, знакомство состоится в компании друзей. Не упускайте из вида сложности в финансах, тогда прибыль будет высокой. Следите за состоянием здоровья, давление скачет.

Рак

Заманчивое предложение ждет Рака, который трудится в небольшом коллективе. Вы давно подумывали сменить место работы, вот удача и улыбнулась. Только держите рот на замке, пока обмозгуйте ситуацию мысленно. Благодаря поддержке давнего друга, разрешится вопрос юридического характера. С путешествием повремените, отложите его на осень.

Лев

Планов у Льва будет много, но кто-то вмешается в их реализацию нагло и стремительно. Если хочется удержать Фортуну, то останьтесь на время один. В рабочей сфере полный аврал, разгребать придется коллективно. На крупную прибыль могут рассчитывать семейные люди. Это будут выплаты социального характера – на детей или пожилого родственника.

Дева

7 августа Деве лучше перестроить себя на позитивную волну, чтобы не накликать в жизнь неприятности. Конфликты могут оказаться чересчур серьезными. От авантюр, риска и азартных игр откажитесь, это убыточные мероприятия. Поездка по личным вопросам принесет хороший результат. Главное, ничего и ни от кого не ждите, сами будьте инициативнее.

Весы

Весы наконец-то убедятся в том, что одно плавно перетекает в другое. Ну, и наоборот. Работая в дружной команде, можно много добиться и переделать кучу важных заданий. Начальство довольно и платит – это главное. Стабильная личная жизнь придаст уверенности и романтичности. Запланированный отпуск не переносите, он сложится великолепно.

Скорпион

Бесцеремонно вмешаются в частную жизнь Скорпиона дальние родственники. Никак не ожидали, что они себя поведут таким образом. Придерживайтесь своего мнения, даже если спор разразится ужасный. В оборот возьмите те принципы, которым ранее руководствовались. У творческих людей глаза загорятся энтузиазмом, когда они узнают о высокой премии.

Стрелец

Гороскоп обещает Стрельцу новые дороги в профессиональной сфере. Но без учебы и оттачивания прежних знаний не обойдется. Будьте бдительнее, если ситуация коснется денег. Вопрос о выплатах и обещанном авансе может застопориться. У многих откроются способности в музыке или рисовании. Вы и не ожидали, что такой талантливый.

Козерог

То, что когда-то казалось невозможным, сегодня быстро и легко реализуется. Козерог будет в восторге от себя и своей целеустремленности. Семейным людям не стоит организовывать мероприятие, на которое уйдет много денег. Сейчас вам нужна строгая экономия, чтобы сохранить имеющиеся накопления. На дорогие вещи не засматривайтесь.

Водолей

Хороший день для Водолея, у которого наконец-то руки дошли до гардероба. Его пора не менять, а выбросить на свалку. Работа есть, деньги выплачивают, зачем же так дрожать над копилкой? Можно пройтись по магазинам, приодеться и зайти в салон красоты. Утро вечера мудренее – эта поговорка поможет сохранить мир и согласие влюбленным.

Рыбы

7 августа – день невероятных совпадений. Рыбы поймут это с раннего утра, а потом будут постоянно размышлять над загадками судьбы. Нет, это не мистика и не происки недоброжелателей. Обстоятельства сложились так, что вам придется резко менять курс. Это коснется не только работы, но и личной сферы. От денежных займов следует отказаться.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru