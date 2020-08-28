Гороскоп на 29 августа

РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака. Что сулят нам звёзды в этот день?

Овен

Гороскоп 29 августа советует Овну залатать «дырки» в недоработках. Вы слишком опрометчивы, что привело к ошибкам и проволочкам. Только после этого можно двинуться вперёд, а также получить высокое вознаграждение. Тем, кто хочет добиться успеха в карьере, нужно поверить в себя. Самооценка снижена, что очевидно и заметно даже окружающим людям.

Телец

Романтичный день ожидает Тельца. Вам всё захочется делать по-своему, что тоже приведет к успеху. Чаще прислушивайтесь к внутреннему голосу, чтобы вывести ситуацию на правильный путь. Есть шанс не только прикоснуться к прекрасному, но и получить порцию вдохновения. Вечером ждите подарок от избранника.

Близнецы

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Близнецам полезно прислушиваться к критике. Только не обижайтесь, даже если она будет слишком резкой. Не время пускать в ход эмоции, они могут привести к конфликтам. Нырять с головой в бытовые и финансовые проблемы опасно. Так вы сможете утратить бдительность, идущую с другой стороны. От развлечения с друзьями лучше откажитесь.

Рак

29 августа Раку предстоит пересмотреть график работы. Опрометчивые поступки и легкомысленность привели к обострению хронических заболеваний. Многие получат предложение о переходе на другую должность. Если она стоит того в материальном плане, то соглашайтесь. В ином случае вы обрастете ещё большими обязанностями.

Лев

Льву предстоит активно заниматься ликвидацией конкурентов и искоренением собственных недостатков. От поведения в обществе и коллективе зависит дальнейшая карьера. Больше времени посвятите домашним делам и родне. Если нужно, то отправляйтесь в поездку, на дачу или по магазинам. Внимательно присмотритесь к дружескому окружению.

Дева

Никто не может запретить Деве мечтать, но про природную реалистичность забывать не следует. Попытайтесь все поставить на ровные рельсы, чтобы уверенно катиться вперед. Загадочная ситуация произойдет в личной жизни. Человек, которому вы оказывали знаки внимания, резко ретируется. Как и зачем это случилось? Подскажет сердце.

Веса

Гороскоп 29 августа обещает Весам исключительный день в плане любви и отношений с избранником. Если не испортить его ревностью и самообманом, то всё пройдет великолепно. Путешествие, свидание и сюрпризы – в сердечной копилке всё самое лучшее. Благоприятное положение в финансах позволит приобрести качественные вещи – для себя и дома.

Скорпион

У Скорпиона ожидается важный день, когда итоги прожитого периода будут иметь первостепенное значение. Особенно в рабочей сфере, где много мутного и напряженного. В общении с друзьями лучше помалкивать в тряпочку. Одно неверно сказанное слово и вы угодите в неприятную историю. В плане поездок много препятствий, посидите дома.

Стрелец

Стрельцу придётся многое из уже знакомой информации повторять. Но это прекрасно, давно пора заняться повышением квалификации. Суперпрофи – вот, кем есть шанс стать в конце осени. Учитесь, больше читайте и узнавайте новое. Кто-то из партнеров по бизнесу нащупает вашу «ахиллесову пяту». Держите при себе документы, нигде не ставьте подписи.

Козерог

29 августа Козерогом будут интересоваться все, кому не лень. Вы даже получите бесценный урок, выясняя «кто есть кто». Не стоит подпускать к себе слишком близко тех, кто заведомо вам неприятен. Не думайте, что они резко изменят свое поведение и отношение к вам. Требования со стороны родственников будут чересчур жесткие. Не позволяйте собой манипулировать.

Водолей

Водолей поймёт, что угодить всем не дастся. Значит, даже пробовать не нужно. Следуйте своим путём, он правильный во всех смыслах. Смело озвучивайте свои мысли и идеи, укрепляйте интеллектуальную броню. В основных задачах нужно прощупать главную жилу. Особенно, если вопрос касается денег или частного бизнеса. Удачной окажется деловая поездка.

Рыбы

Рыбам не стоит обсуждать личные проблемы в кругу коллег. Это не тот случай, когда можно раскрыть сердце без остатка. Ситуация в семейной жизни насторожит, но разрешится к вечеру. Терпение – великая вещь, придерживайтесь её в течение дня. Определенную роль придется сыграть на публике. От профессионализма зависит дальнейшая репутация.