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Гороскоп на 23 апреля

Юлия Кирьянова

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Детальный гороскоп на 23 апреля для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен.

День магический. Можно освободиться от всего наносного, лишнего. Вас может обидеть невнимание кого-то из руководства. Благоприятно избавляться от тех людей, которые используют вас, «паразитируют» на вас. Нельзя ничего планировать, обещать и тем более клясться.

Телец.

Этот день во многом окажется для вас определяющим. Если не всем Тельцам вскоре удастся достичь своих жизненных целей, то уж наверняка многие смогут вплотную к этим целям приблизиться, накопить силы и рассчитать решающий шаг. На пользу пойдут все действия, направленные на укрепление авторитета, приобретение репутации, упрочение дружеских и деловых связей.

Близнецы.

Сегодня возрастет ваше обаяние и популярность, в результате вы можете оказаться в состоянии сложного выбора из большого числа поклонников. Возможно, 23 апреля 2020 вам повезет в финансах. Наступает новый период в вашей жизни — меняйтесь и вы. Мудрецы говорят: «Там, где есть желание, есть и возможность».

Рак.

Сегодня многие Раки будут настроены решительно. Большую часть времени они будут заняты сугубо практическими вопросами, связанными с работой, серьезными сделками и крупными покупками. Здравый смысл и похвальная рассудительность помогут справиться с львиной долей проблем. Однако иногда проверенные методы не действуют — придется подключить фантазию.

Лев.

Не исключено, что сегодня вы получите значительную сумму, скорее всего как оплату ваших новаторских достижений. Сейчас у вас должно быть достаточно и денег, и сил, чтобы воплотить в жизнь свои представления об удобном жилье. Можно начинать преобразования в собственном жилище и в семье. Запланируйте на это время начало ремонта — не только косметического, но и капитального.

Дева.

Этот день символизирует общественную жизнь. Но скорее всего у представителей этого знака она не будет яркой. Будучи скромными людьми, Девы 23 апреля 2020 не станут стремиться завязывать новые знакомства, сохраняя общение с несколькими близкими друзьями. Вам требуется время, чтобы привыкнуть к широкой аудитории и общественным обязанностям.

Весы.

Честолюбие и уверенность в себе принесут материальное вознаграждение. Если вы возьмете на себя роль лидера и организатора в делах, то независимо от рода работы и профессии получите вознаграждение.

Скорпион.

На первый план выйдут личные отношения, однако они могут прекрасно сочетаться с продвижением карьеры и общественной деятельностью. По гороскопу 23 апреля 2020 важно уделить больше внимания духовной сфере, разобраться немного в своем внутреннем мире, хотя с вашим характером это непростая задача.

Стрелец.

Первая половина лунного дня позволяет получить выгоду от старых дел, не начиная новые. 23 апреля 2020 вероятны хорошие вести от бывших партнеров и друзей. Вторая половина дня принесет потерю энергии, происки завистников, ссоры с родней. Опасно подписывать сомнительные документы, начинать дела, пускаться в рискованные предприятия или быстро ездить.

Козерог.

Вероятно легкое увлечение. Козероги могут изменить своей осторожности и благоразумию, поддаться зову сердца. Никаких флиртов! Никакого легкомыслия вам допускать нельзя, даже в мелочах. Если появится сердечное увлечение, то нужно оценить, имеет ли оно будущее.

Водолей.

Не исключены неожиданные заболевания, травмы. Особенно внимательными вам следует быть при выполнении физической работы или упражнений: повышена вероятность растяжения связок и сухожилий. По гороскопу 23 апреля 2020 нужно обследовать зрение.

Рыбы.

Возможны непредвиденные перемены намеченных планов, способные надолго выбить Рыб из рабочей колеи. Вероятно противостояние в общении, каждый будет настаивать на своем мнении, не слушая окружающих. Интимная близость 23 апреля 2020 не доставит радости. Отложите разговор с домочадцами. Снять усталость поможет чашка зеленого чая, укрепляющего сердце и сосуды.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru

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