РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака. Что приготовили для нас звёзды?

Овен

Для чего придумали правила и законы? Овен с трудом сможет ответить на этот вопрос, настолько будет увлечён самолюбованием. Ну, тогда ждите неприятностей с разных сторон. И особенно в общении с людьми, которым так хочется от вас чуткости и внимания. Аккуратнее с заполнением всевозможных бланков. Следите, чтобы ваша подпись была настоящей.

Телец

20 августа Телец будет занят покупками и продажами, финансовыми оборотами и коммерческими предложениями. Короче всем, что касается денег, а не живого и человеческого общения. Неожиданный привет из далекого прошлого выглядит, как фантом. Если это касается возлюбленного, то не введитесь на его призывы. Те же грабли, только в профиль.

Близнецы

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Близнецы сами себя будут хвалить, но это нормально. Вы сделали огромный объём работы, ждите высокую премию. Только не забывайте про перерывы на отдых. Здоровье такого не прощает. Кстати, давно ли вы проходили обследование, плавали и питались по режиму? Неприятности могут нагрянуть внезапно, а времени сидеть «на больничном», нет.

Рак

Иногда для улучшения настроения достаточно плитки шоколада. Да, не удивляйтесь, а побалуйте себя сладеньким. Тем более, что Раку полезно встряхнуться и забыть о проблемах. Они не такие уж крупные, чтобы уделять им максимум внимания. В демократичной обстановке пройдет совещание на работе. Вас даже куда-то выдвинут.

Лев

Гороскоп обещает Льву успешный день. Получится заключить сделку с людьми, которые имеют вес в обществе. Финансовая ситуация становится яснее и ровнее, значит, путешествие состоится. Планы на отпуск чересчур громадные, кое-что придётся отменить. На любовном фронте по-прежнему идут бои за лидерство. Сдайтесь уже, и живите спокойно.

Дева

Весело и непринужденно провести этот день у Девы не получится. С таким серьёзным лицом только мусор выносить можно. Попроще будьте, тогда коллеги к вам не только потянутся за советами, но и сами поддержат в трудный момент. В отношениях с избранником чаша терпения себя исчерпает. Вы сами создадите конфликт.

Весы

Выглядеть на все 100%! Вот такую задачу поставят перед собой Весы и отправятся в салон красоты. Это прекрасно, ведь сегодня ожидается романтическое свидание. Новый избранник уже в предвкушении, чем вы его удивите и порадуете. Собираясь на встречу, не бросайтесь с головой в домашние дела, иначе опоздаете. Ну, а за этим сами знаете, что последует.

Скорпион

20 августа на душе Скорпиона будет невероятно хорошо и тепло. И поспособствовала этому не летняя погода, а высокая и долгожданная премия. Что ж, от денежных знаков можно зарядиться позитивом, простая истина. Амурные дела пойдут в гору, если не поднять бунт на корабле. На глазах появятся слезы радости, когда вы увидите подарок избранника.

Стрелец

Сегодня Стрельцу лучше не полагаться на первое впечатление. Оно бывает не только обманчивым, но и шокирующим. Будьте терпимее к тому, что творится вокруг. События могут развернуться не в вашу пользу, значит, так нужно. Хорошо заняться спортом, бегать и скакать. Любой вид активности пойдет на пользу организму. Оставьте машину на стоянке.

Козерог

Всё тайное становится явным. В этом убедятся Козероги. Напрасно вы скрывали от человека свои чувства, теперь о них рассказывают в коллективе. Обидно, конечно же, но изменить ситуацию нельзя. Да и нужно ли? Особенно любопытным пригрозите взглядом. От экстрима откажитесь, даже если агитаторами будут друзья. Пусть экспериментируют сами.

Водолей

Гороскоп предсказывает Водолею стрессовый день, поэтому провести его лучше дома, в семейном кругу. Нет, кирпич на голову не упадёт, но кое-что неприятное всё же случится. Наслаждайтесь каждой минутой, найдите хобби, культурно отдохните. Любые передвижения на автомобиле – небезопасны. Сегодня ваше эмоциональное состояние не в форме.

Рыбы

Рыб будет трогать за душу малейшая несправедливость. Не стоит изображать из себя мать Терезу, лучше ретируйтесь красиво. Откажитесь от участия в массовых мероприятиях, всяческих разборках и махинациях. Есть вероятность, что на ваши деньги кто-то нацелился. Обязательно положите их на карту, чтобы не проснуться утром бедным и несчастным.