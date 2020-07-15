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Гороскоп на 17 июля

Юлия Кирьянова
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Овен

Гороскоп обещает Овну благоприятный день, когда в жизни не появится ни одной тучки. Солнышко светит ярко, особенно, в амурных делах. Но действовать по плану все-таки придется. Иначе некоторые ситуации в работе выйдут из-под контроля. Кризису в деньгах наконец-то пришел финал. Вы так рады, что теперь можно спокойно и легко прогуляться по магазинам.

Телец

Если Тельцу хочется успеть все сделать за ближайшие 24 часа, то нужно встать пораньше и созвониться с нужными людьми. Не отвлекайтесь на домашние вопросы, не болтайте с друзьями и не засматривайтесь на очаровательных блондинок. Все это моментально нарушит планы, ну а наверстать упущенное будет сложно. Возможна командировка.

Близнецы

Близнецы даже не вспомнят такое слово как «лень», потому что трудиться будут самозабвенно и упорно. Ничего странного, начальство поручило финансово выгодный проект. Обстановка в коллективе напряженная, но вам все равно. Главное – цель, которую нужно достигнуть в кратчайшие сроки. На солнце находитесь меньше, надевайте кепку.

Рак

17 июля Раку придется втереться в доверие человеку, от которого зависит его дальнейшая трудовая деятельность. Конечно же, вы терпеть не можете такие действия, но деваться некуда. Ситуация с деньгами накалилась, нужно вылезать из кризиса. Творческие люди удивят всех своими гениальными изобретениями. Сами не ожидали, что произведете такой фурор?

Лев

Уникальные события и незабываемые встречи ждут Льва. Сегодня вы будете радоваться, и смеяться больше, чем за месяц. Даже тучки на небосклоне смогут смыть с лица довольную улыбку. Пересмотрев свое отношение к некоторым вещам, поймете, что вели себя не совсем правильно. Найдите увлечение по душе, не загоняйте себя физической работой.

Дева

Если Деве удастся найти ключ к замку в профессиональной сфере, то карьерный рост будет обеспечен. Включите воображение, оно сегодня понадобится больше, чем опыт и знания. Не пытайтесь разом решить материальные и бытовые проблемы. Даже если они идут бок обок, все равно не получится их нейтрализовать. Удача ждет в заграничной командировке.

Весы

Ответ на извечный вопрос: «За что мне все это?!» Весы получат моментально, если копнут глубже. Во всех возникших проблемах виноваты вы сами. В любви излишне строги к партнеру, в быту легкомысленны, а в финансах расточительны. Ну, разве теперь не раскрылись все тайны? Соберитесь духом и мыслями, тогда все получится.

Скорпион

Гороскоп советует Скорпиону позаботиться о здоровье печени и кишечника. Эти органы выходят из строя, а причиной тому – нарушение диеты. Нужно срочно отказаться от жирной и калорийной пищи, чтобы привести в норму организм. В красноречии придется соревноваться тем, кто занят творчеством. Вам предстоит выступать на большой публике, не волнуйтесь.

Стрелец

Если Стрелец вспомнит известную поговорку – готовь сани летом, то мигом отправится в магазин. Все то, что пригодится в холодное время, выгодно приобрести сейчас. Да и деньги есть, значит, по бюджету покупки серьезно не ударят. Заблаговременно решайте и бытовые проблемы. Возможен удачный обмен жилья, о котором вы давно мечтали.

Козерог

Козерогу нужно искать единомышленников, чтобы реализовать профессиональные планы. Если вы «держите» бизнес, то надежность партнеров для вас превыше всего. В любви пламенные речи – хорошо, но лучше докажите чувства делами. И не пытайтесь подкупить избранника подарками, этот метод уже устарел. Поступки и еще раз – поступки!

Водолей

17 июля Водолею можно без сомнений пускать свои желания в космос. Особенно, если они касаются личной жизни. Одиночество часто случается по причине самого человека. Вам нужно стать инициативнее и общительнее, тогда живо найдете «своего» спутника. На длинные дистанции в работе выйдут те, кто не один год трудится на вредном производстве.

Рыбы

Рыбам нужно воплощать в жизнь смелые идеи. И не говорите, что у вас их нет. Учтите, что если сегодня упустите шансы, предоставленные судьбой, то программа «Удача» даст сбой. Тем, кто находится в отпуске, полезно съездить в лес или к речке. Полежите на травке, послушайте птиц и вдохните аромат хвои. Кстати, а куда вы спрятали рыболовные снасти?

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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