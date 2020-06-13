Гороскоп на 15 июня

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Овен

15 июня Овну придется экстренно отказаться от некоторых предложений. Но в любом случае прислушивайтесь к себе, не идите на поводу у других людей. Разумно оцените шансы на успех, чтобы не сделать себе подножку. Судьбоносная встреча ожидает холостяков, которые давно хотели вступить в брак. Избранник очарует вас во всех смыслах.

Телец

Если Телец наберется терпения, то сможет избежать многих недоразумений в коллективной работе. Будьте чутче к тем, кто вам в отцы годится. Опыт – ценная штука, особенно, если занимаешься новыми проектами. Семейные разногласия неминуемы, если вести себя чересчур резко и напористо. Решение финансового вопроса лучше отложить.

Близнецы

У Близнецов будут кипеть не только эмоции, но и бурлить амбиции. Измените сначала мир внутри себя, а потом занимайтесь окружением. Тем, кто обожает шутки-прибаутки, нужно быть снисходительнее к старшим сотрудникам. Креативный подход окажется действеннее, чем пустая болтология. Вечером удастся отдохнуть и повеселиться в компании.

Рак

Гороскоп советует Раку использовать коммерческие знания даже в творческих вопросах. Все взаимосвязано, поэтому не игнорируйте старую информацию. Если выйти из дома немного раньше обычного, то можно встретить…Любовь. Здесь сработает Его Величество Случай, не упустите его. Родственники предложат что-то уникальное для решения бытовой проблемы.

Лев

Если Лев вовремя нажмет на кнопку под названием «скромность», то получит великолепный бонус. Не будьте слишком самонадеянны, оглядитесь вокруг себя. Если отправитесь на торжество, то предстаньте перед всеми «человеком-оркестром». Других зарядите позитивом, да и сами наполнитесь положительной энергией. Не беритесь за все новое и сложное.

Дева

Если Дева вспомнит, что движение – жизнь, то выполнит программу максимум. Прибавьте энергии, стимулируйте себя на добрые дела и учитесь. Если хочется отправиться в страну, где все включено, то налаживайте финансовое положение. Скоро отпуск, а вы опустошились в денежном смысле. Договора и контракты подписывайтесь внимательнее.

Весы

15 июня Весов ждет интересная экскурсия по родному городу. Странно, но некоторые места вам реально покажутся новыми. Итак, свидание пройдет не только романтично, но и познавательно. Физические нагрузки не пойдут на пользу, поэтому спортзал обойдите стороной. Лечение желудка, суставов и конечностей не проводите самостоятельно.

Скорпион

Скорпион будет жутко завидовать всем, кто находится «в шоколаде».

Но загвоздка кроется в другом, покопайтесь немного в себе. Если в чем-то не везет, то нужно включить «мозги» и приложить усилия. С интересами любимого человека нужно считаться, чтобы отношения стали гармоничнее. Срочно меняйте гардероб, он безнадежно устарел.

Стрелец

Должный эффект Стрелец получит после похода в парикмахерскую. Вы заметно преобразитесь и станете стильнее. Не бойтесь экспериментировать, если попали в руки профессионала. Удачно сложатся вопросы, связанные с благотворительностью и наследством. В общении с бывшим возлюбленным не делайте вид, что он вам безразличен.

Козерог

Гороскоп предсказывает Козерогу трудный, но деятельный день. После работы в голове будет пульсировать только одно слово «отдых». Желательно, плотно поужинать и раньше лечь спать. Командировочным не стоит надеяться на что-то перспективное. Возможно, что партнеры наобещают слишком много. Семейные люди получат компенсацию в крупном размере.

Водолей

Если Водолей будет терзаться в сомнениях, то ничего не добьется. На ваши проекты давно заглядывается один очень «ушлый» коллега. Не расслабляйтесь, а точно выполняйте запланированное. Сверкающим, как ночная летняя звезда, станет свидание с избранником. Роман недавно закрутился, а вы уже всерьез думаете о предложении руки и сердца.

Рыбы

Рыбам нужно взять на заметку все, что касается денег, документов и путешествия. Не ограничивайте себя в обязанностях, тогда многие проблемы разрешатся. Если с кем-то в ссоре, то разберитесь в причинах. Только без снисходительности к собственной персоне, а разумно и честно. Возможно ухудшение самочувствия – боли в животе и слабость.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru