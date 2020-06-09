Гороскоп на 11 июня

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Овен

Гороскоп рекомендует Овну вспомнить свой сон. Возможно, что в нем кроется разгадка к какому-то важному вопросу. Если он касается личной жизни, то это неплохой стимул к переменам. Материальное положение улучшится, если самому вернуть давние долги. Вы положите начало тому, что никогда ранее не делали. Возможно заключение крупного контракта.

Телец

Чтобы Телец не испортил свое реноме, не стоит браться сразу за все дела. Оставьте что-нибудь «на закуску», так будет лучше. Не воспринимайте все сказанное близким другом в буквальном смысле. Трактуйте все так, как подсказывает интуиция. В поездках возможна встреча, которая не забудется долго. Общение поможет решить старую проблему.

Близнецы

Если Близнецы высунут голову из своей конуры, то поступят правильно. Вы засиделись дома, впустую гоняете мысли и драматизируйте ситуацию. Подвиги в любви отложите до того времени, когда они действительно окажутся оправданными. Пока не время махать шашкой и вести себя, как Наполеон. С питанием не переборщите, посидите на диете.

Рак

11 июня отличный день для Рака, который собирается отдохнуть на пляже. Возьмите с собой все самое необходимое, плавайте и загорайте. Можно отключить телефон, если не ждет срочного звонка. В отношениях с родственниками ведите себя самоувереннее. Они хотят от вас чего-то невероятного, пусть купаются в иллюзиях. Поездку по личным делам отмените.

Лев

Прямая подсказка в финансовой сфере ждет Льва во время откровенного разговора. Вы давно хотели о многом узнать у начальства.

Не действуйте по наитию, нужны твердые аргументы и доводы. Не рискуйте своим здоровьем, откажитесь от экстремальных видов спорта. Хорошо пройдет лечение гайморита и бронхита. Главное, следуйте инструкции.

Дева

Сегодня Дева отделается легким испугом, если узнает кое-что о своем близком человеке. Прекрасно, что информация дошла до вас утром. В итоге получите не только богатый опыт, но и примите решение. Если задумали обновить интерьер, то загляните для начала в кошелек. С деньгами туговато, значит, шопинг должен пройти под девизом «Экономия!».

Весы

С большим удовольствием Весы займутся работой, которую недавно начали вместе с другом. Зря считали, что бизнес вам не по зубам. Оказывается, в коммерческих вопросах разбираетесь не хуже опытного товарища. Над личной жизнью всплакнут те, кто сам ее испортил. Устраивать скандал на ровном месте? Это слишком, ни у кого терпения не хватит.

Скорпион

Гороскоп предсказывает Скорпиону лавинно новостей. Половина из них сыграет важную роль в профессиональной сфере. О карьере можно пока не думать, занимайтесь мелкими заданиями. Если кто-то из поклонников не в вашем вкусе, то не стоит морочить ему голову. Учтите, что все вернется бумерангом. К вам отнесутся так же, разочарований будет уйма.

Стрелец

Некоторые идеи и планы Стрельца обречены на провал. Зато теперь вы поймете, за что вообще браться не стоит. Разного содержания информация поступит точно в срок. Сложите ее в копилку, она пригодится в будущем. Домашнем хозяйством и дачными работами лучше заниматься до обеда. Вечером придется ездить по городу с родственниками.

Козерог

То смешно, то грустно. Вот такое настроение ожидается у Козерога. Вам будет сложно контролировать эмоции, поэтому будьте начеку. Возможны неприятности в разных сферах, убытки и льстивые речи. Конкретнее высказывайтесь в отношении человека, о котором интересуется начальство. Не исключено, что скоро вас поставят на его место.

Водолей

11 июня Водолей будет сомневаться во всем, за что и получит по заслугам. Точнее, вы останетесь с пустым карманом и без надежных союзников. Пришла пора изменить внешний образ, подтянуть форму. Миф о том, что диета поможет, не принимайте в счет. Нужно быть активнее, больше двигаться и заниматься спортом. Вечером сходите в баню.

Рыбы

Рыбам весь день придется заниматься оформлением каких-то бумаг, подписанием документов. Но все это приведет к повышению авторитета и новой должности. Скакать от радости будут молодожены – скоро вы станете родителями. Бизнесменам не стоит «шутить» с налоговыми инспекторами. Если что-то нужно срочно выплатить, то сделайте это немедленно.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru