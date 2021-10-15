Гороскоп на выходные для всех знаков зодиака

Предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака на ближайшие выходные.
Овен (21 марта – 20 апреля)
В выходные Овны должны по возможности окружить себя людьми, близкими им по духу.
Только в окружении единомышленников вы сможете расслабиться и высказать всё, что накопилось за непростую трудовую неделю.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Вам надо взять курс на повышение квалификации. Ваши методы слегка устарели. Почитайте в выходные массу полезных советов по этой теме. И сами увидите, насколько эффективно работают новые решения.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Если соберётесь в выходные на прогулку, то одевайтесь теплее. Есть риск простудиться. Не мешайте в один котёл личное и работу – испортите долгожданный уикенд.
Рак (22 июня – 22 июля)
Уберите подальше своё «Я». В противном случае есть риск не закончить начатое. Вам гораздо выгоднее быть командным игроком. Цель оправдывает средства, даже если оппонент не прав.
Лев (23 июля – 21 августа)
Хандра вас обуяла. Боритесь с ней. Откройте для себя новый рецепт глинтвейна или грога, включите кино про Бриджит Джонс, купите в Икее ароматическую свечу и жизнь наладится.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Если родственники в выходные не воспринимают ваш «лилейный» тон, можно и голос повысить, чтобы быть услышанным. Звёзды говорят, что правда на вашей стороне.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Будьте в эти выходные в мире с собой и окружающими. Контролируйте выбросы агрессии. Вы похожи на огнедышащего дракона. А у людей нет огнетушителя, они просто убегут от страха.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Будьте умеренны в еде. Семейные обеды не принесут пользу желудку. На щедром столе всегда найдётся что-то диетическое, вот и кушайте на здоровье.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Все выходные, несмотря на вихрь досуговых мероприятий, вы будете думать о работе. А надо попробовать переключиться и расслабиться.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Ваша любовная лодка переполнена чувствами. А в это время работа идёт ко дну. Несмотря на выходные надо спасать положение. Тогда и в любви случится баланс.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Предстоят феерические выходные. Полные эмоций, встреч и разговоров под бокальчик игристого. Следите за дозой. Есть риск переборщить.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В выходные вас ждёт незабываемая встреча, приятная компания, песни в караоке и много вкусной еды.