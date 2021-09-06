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Понедельник, 6 сентября, 2021
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Гороскоп на 6 сентября для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 6 сентября для всех знаков зодиака

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Овен: Вам сегодня сопутствует финансовый успех.

Телец: Сегодня предстоит серьёзный разговор с родным человеком.

Близнецы: У вас появится финансовый покровитель.

Рак: Будьте честны и справедливы.Будьте собой.

Лев:Командировка окажется судьбоносной.

Дева:Ваши советы, которые вы бесплатно раздаёте, могут кардинально повлиять на судьбу людей.

Весы: Выкиньте мусор из головы. Вечер посвятите просмотру любимого сериала.

Скорпион: Приготовьте вкусный ужин.Он поможет снять напряжение после трудового дня.

Стрелец: Только встал — уже устал. Это про вас. Соберитесь.Впереди рабочая неделя.

Козерог: Сегодня возможна судьбоносная встреча.

Водолей:Нервы в тряпочку. Не расплёскиваем энергию понапрасну.

Рыбы: Сегодня очень подходящий день для  поправки здоровья.

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