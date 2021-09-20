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Понедельник, 20 сентября, 2021
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Гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака

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Овен: 21 сентября продуктивный и  в целом положительный день, когда всё удается.

Телец: Сегодня Вы модератор и переговорщик. Всё получится.

Близнецы: Вы сегодня- как многорукий Шива, за всё беретесь и всё получается.

Рак:  Берегите здоровье и тщательно проверяйте всё, что говорится о вас вокруг. Кто-то хочет навредить вашей репутации. Будьте предусмотрительны.

Лев: Не вступайте в конфликты, лучше подождите, пока буря утихнет сама собой.

Дева:  Спорт, СПА и диета — вот три кита сегодняшнего дня.

Весы: Вы погрязните в рутине и обычной текучке.

Скорпион: 21 сентября необходимо вычленить главное и сосредоточится на нем. Распыляться не стоит.

Стрелец:Прекрасный день. Всё получится и осуществиться.

Козерог: Вы сегодня будете лавировать и вылавируете в конце дня.

Водолей:Вам надо всё успеть. На работе — дедлайн, в любви — страстный огонь. и все вас хотят.

Рыбы:  Сегодня главное встать с той ноги, тогда всё сложится.

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