Гороскоп на 21 июля

Овен: Удача — ваше слово на сегодня. Повезёт везде — на работе, в личном и общественном.
Телец: В предложенных проектах успех. В целом всё ровно. Поменяйте отношение к одному человеку, и все наладится.
Близнецы: День не айс… Всё в пустую- переговоры, встречи. Постарайтесь, несмотря на общее раздражение, закрыть документы. Это важно.
Рак: Смотрите по сторонам, следуйте за знаками, и всё получится. Интуиция -ваше всё.
Лев: Прислушивайтесь к советам. Сегодня они не напрасные слова.
Дева:С утра прилетит много общественных поручений. Их надо выполнить. Служение никто не отменял
Весы: Долгий проект близится к концу. Завершите его сегодня и он будет доходным.
Скорпион: Вас ждут перемены. Позвоните старым знакомым — они помогут в принятии решения
Стрелец: Не взваливайте на себя лишнюю работу. Есть риск надорваться.Тише едешь- дальше будешь сегодня про вас.
Козерог: В магазин сегодня не ногой. И помните, что всё новое — это хорошо забытое старое.
Водолей: СПА сегодня будут удачными. Бегом в салон, чистить перышки.
Рыба: Внимательнее с бумагами и документами. семь раз отмерь — один отрежь.