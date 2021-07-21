Гороскоп на 21 июля

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Овен: Удача — ваше слово на сегодня. Повезёт везде — на работе, в личном и общественном.

Телец: В предложенных проектах успех. В целом всё ровно. Поменяйте отношение к одному человеку, и все наладится.

Близнецы: День не айс… Всё в пустую- переговоры, встречи. Постарайтесь, несмотря на общее раздражение, закрыть документы. Это важно.

Рак: Смотрите по сторонам, следуйте за знаками, и всё получится. Интуиция -ваше всё.

Лев: Прислушивайтесь к советам. Сегодня они не напрасные слова.

Дева:С утра прилетит много общественных поручений. Их надо выполнить. Служение никто не отменял

Весы: Долгий проект близится к концу. Завершите его сегодня и он будет доходным.

Скорпион: Вас ждут перемены. Позвоните старым знакомым — они помогут в принятии решения

Стрелец: Не взваливайте на себя лишнюю работу. Есть риск надорваться.Тише едешь- дальше будешь сегодня про вас.

Козерог: В магазин сегодня не ногой. И помните, что всё новое — это хорошо забытое старое.

Водолей: СПА сегодня будут удачными. Бегом в салон, чистить перышки.

Рыба: Внимательнее с бумагами и документами. семь раз отмерь — один отрежь.