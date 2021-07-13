Гороскоп на 14 июля

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Овны — в этот день не рассчитывайте на быстрые деньги. “Продажники” будут не удовлетворены результатами работы. Но это не значит, что надо отступать от намеченного плана. Скоро всё встанет не свои места.

Тельцы — вам пора освоить новую специальность. Звезды обещают, что вы в этом преуспеете. Вы сегодня, как никогда гармоничны в отношениях со своей семьей.

У Близнецов улучшится материальное положение. В этот день сил хватит и на работу, и на отдых и на отношения с любимыми людьми.

Раки — вы в своей стихии. Дети радуют. Муж — жена любят и вам от этого хорошо.

Львы — сегодня вас влечёт всё мистическое и тайное. Если удастся наладить личную жизнь, то и финансы поправятся.

Девы — настало время погрузиться в творчество. Идеи воплотятся в жизнь.

Весы — сегодня вам под силу покорение любых вершин. Но для этого необходимо плодотворно потрудиться.

Скорпион — если вы состоите в отношениях, то сегодня лучший день сделать или принять предложение руки и сердца.

Стрелец— вас ожидает неожиданное знакомство с иностранцем ,которое ,возможно, перерастет в нечто большее.

Козерог — астрологи советуют быть аккуратнее в отношениях с партнерами. Возможно грядут перемены как в личной жизни, так и в рабочих отношениях.

Водолей — бойтесь своих желаний. Посылайте во Вселенную только правильные мысли.

Рыбы — задумайтесь об отпуске и если он не за горами ,то пригласите на отдых близких людей.