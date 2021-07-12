Гороскоп на 13 июля 2021 года

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Астрологи считают, что июль – самый подходящий месяц для отпуска с семьёй. Звезды складываются таким образом, что семейные узы станут крепче, между родителями и детьми будет взаимопонимание, а старшее поколение необходимо окружить заботой и подарить им частичку тепла.

Овны в июле не выбьются из общей канвы пожеланий. Необходимо выбрать посиделки в кругу семьи, а не вечеринку с друзьями и сосредоточится на домашних хлопотах.

Середина лета — время заключать сделки с недвижимостью и вкладываться в семейный бизнес.

13 июля для Овна – очень благоприятный день.

Тельцы – астрологи видят успех в делах сердечных. Тельцы будут терпеливы и окутают близких своим вниманием.

13 июля — макушка лета. В этот период для Тельцов будет складываться благоприятная атмосфера для освоения новой специальности.

Тельцам-семьянинам можно просто наслаждаться жизнью. Семейной лодке ничто не угрожает.

Близнецы в этот день покорят окружающих харизмой и обаянием, которая распространится не только на родителей и друзей, но и на романтических партнёров.

Если есть дополнительные финансовые средства, то их можно потратить на приобретение антиквариата и ценных бумаг.

Ракам звёзды сулят быть решительнее. Не сдерживать свои чувства, сделать новую причёску, поменять что-то во внешнем облике.

Не исключены новые знакомства и Раки должны выглядеть на все 100. Астрологи обещают расплатиться с долгами и вздохнуть полной грудью.

Львам необходимо отправиться в отпуск, отложив все дела. А если была запланирована медицинская операция, то ожидается успешный исход.

13 июля львы могут сделать своё хобби делом жизни, приносящим доход.

Девам рекомендуют заняться интерьерными решениями, смело фантазировать и воплощать в жизнь любые идеи.

Можно закатить массовую вечеринку. Культурный отдых пойдёт на пользу.

Весам надо следить за своим эмоциональным фоном. Даже в отпуске он будет зашкаливать. Поэтому если отдых откладывается – не расстраивайтесь. Для вас скоро настанут более благоприятные времена.

Скорпионы наоборот будут выдержаны и спокойны. Астрологи советуют не заниматься в этот день финансовыми операциями, отдыхать и радовать друзей маленькими, но приятными сюрпризами.

Стрельцы должны быть очень трудолюбивы. Тогда начальство вас обязательно заметит и ответит.

Только важно трезво рассчитать свои силы. Выше головы не прыгнешь.

Козерогам звёзды сулят много хлопот. Могут возникнуть партнёрские конфликты, не исключены проблемы с бизнесом. Держите себя в руках. Не позволяйте гневу испортить отношения с любимыми людьми.

Водолеям захочется испытать новые эмоции. При этом надо быть особенно внимательным и осторожным. Не исключен обман со стороны финансов. Вспыльчивость может стать причиной ссоры с начальством и лишением премии.

Для Рыб настало время насладиться жизнью. Период прекрасен для лёгких романов, флирта и отдыха. Также благоприятно начинать новые проекты и реализовывать идеи.