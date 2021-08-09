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Понедельник, 9 августа, 2021
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Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 августа

7info7
Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 августа
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Овен: Вы сегодня первый во всех спорах. Но не забывайте, главное аргументы, а не голосовые связки.

Телец: Работы море, а физическая активность на нуле? Пора охладится в бассейне или душе.

Близнецы:  Дел сегодня много, поэтому составьте план, чтобы начать с основных.

Рак: Побудьте наедине с собой.Это единственный способ гармонизировать внутренний мир.

Лев:Не бегите впереди паровоза.Силы вам ещё понадобятся. Берегите энергию.

Дева: Вся надежда на себя. Не ждите помощи и поддержки .

Весы: Сегодня прекрасный повод сходить после работы в магазин и купить обновку.

Скорпион:Ваши философские размышления прорастут сегодня в реальные дела.

Стрелец:  Будьте сегодня начеку.Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь, а отношения с людьми испортятся.

Козерог: Сегодня не повод доказывать, что Вы умнее окружающих.

Водолей:  Будьте собой и всё получится.

Рыбы:Ваши трудовые подвиги радуют и они принесут плоды в конце недели. А пока с покупками лучше повременить.

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