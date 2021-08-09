Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 августа

Овен: Вы сегодня первый во всех спорах. Но не забывайте, главное аргументы, а не голосовые связки.
Телец: Работы море, а физическая активность на нуле? Пора охладится в бассейне или душе.
Близнецы: Дел сегодня много, поэтому составьте план, чтобы начать с основных.
Рак: Побудьте наедине с собой.Это единственный способ гармонизировать внутренний мир.
Лев:Не бегите впереди паровоза.Силы вам ещё понадобятся. Берегите энергию.
Дева: Вся надежда на себя. Не ждите помощи и поддержки .
Весы: Сегодня прекрасный повод сходить после работы в магазин и купить обновку.
Скорпион:Ваши философские размышления прорастут сегодня в реальные дела.
Стрелец: Будьте сегодня начеку.Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь, а отношения с людьми испортятся.
Козерог: Сегодня не повод доказывать, что Вы умнее окружающих.
Водолей: Будьте собой и всё получится.
Рыбы:Ваши трудовые подвиги радуют и они принесут плоды в конце недели. А пока с покупками лучше повременить.