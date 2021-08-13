Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 августа

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Овен: Сегодня необходим чёткий план действий. Тогда к вечеру сможете расслабиться в приятной компании.

Телец: От семейных хлопот не отвертеться. Возможно экстремальное событие.

Близнецы: Выходные обещают быть насыщенными и бурными.

Рак: Нервы в тряпочку, а тряпочку в руки. И за работу. Глядишь, и нервы успокоятся.

Лев: Отправляйтесь в путешествие и не забудьте взять средства на шоппинг.

Дева: Прочь маски. Будьте естественны и день сложится.

Весы: Не позволяйте людям думать, что сегодня вы «груша для битья» иначе точно в нее превратитесь.

Скорпион: Вы в хорошей форме. Не сдавайте темп.

Стрелец: Не умничайте. Это многих раздражает.

Козерог: Будьте более открыты, тогда день сложится.

Водолей: Не во всём надо искать личную выгоду. Подумайте об этом.

Рыбы: Отправляйтесь в путешествие. И жизнь наладится.