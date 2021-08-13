Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 августа

Овен: Сегодня необходим чёткий план действий. Тогда к вечеру сможете расслабиться в приятной компании.
Телец: От семейных хлопот не отвертеться. Возможно экстремальное событие.
Близнецы: Выходные обещают быть насыщенными и бурными.
Рак: Нервы в тряпочку, а тряпочку в руки. И за работу. Глядишь, и нервы успокоятся.
Лев: Отправляйтесь в путешествие и не забудьте взять средства на шоппинг.
Дева: Прочь маски. Будьте естественны и день сложится.
Весы: Не позволяйте людям думать, что сегодня вы «груша для битья» иначе точно в нее превратитесь.
Скорпион: Вы в хорошей форме. Не сдавайте темп.
Стрелец: Не умничайте. Это многих раздражает.
Козерог: Будьте более открыты, тогда день сложится.
Водолей: Не во всём надо искать личную выгоду. Подумайте об этом.
Рыбы: Отправляйтесь в путешествие. И жизнь наладится.