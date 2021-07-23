22.9 C
Рязань
Пятница, 23 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Гороскоп 24 июля для всех знаков зодиака

7info7
Гороскоп 24 июля для всех знаков зодиака
- Advertisement -

Гороскоп 24 июля для всех знаков зодиака

Овен: Вам поступит заманчивое предложение. Не отказывайтесь от него

Телец: Сегодня нельзя тратить деньги. А ещё контролируйте себя весь день

Близнецы: Вы встретите “своего человека”. Не пропустите его

Рак: Оставьте в покое близких людей. Не ковыряйтесь в их недостатках. В противном случае вам грозит скандал в благородном семействе.

Лев:Вам необходимо восстановится .Сегодня, как раз такой день. Плаваем, загораем, балдеем ,отдыхаем

Дева: Сосредоточьтесь на вашем партнёре или близком человеке. Ваша сила в общении с ним. Расслабьтесь и получите удовольствие. Ни о чём другом не думайте.

Весы: Отпустите то, что случилось накануне на работе. Отдохните и в понедельник всё наладится

Скорпион: В череде повседневных забот и рутины иногда кроется глубокий смысл. Попробуйте сосредоточится. Возможно вам откроется истина.

Стрелец: Всю работу не переработать. В выходные набирайтесь сил.

Козерог: Сходите сегодня на свидание. Если нет партнера, то просто прогуляйтесь и выпейте лимонада на  террасе

Водолей: Не требуйте от людей ответственности, присущей вам, и жизнь наладится

Рыбы:  Телефонный разговор незаметно может привести к конфликту.  Держите себя в руках. Не поддавайтесь на провокац

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]