Горьковская библиотека в Рязани ждёт гостей на всероссийскую «Ночь искусств»

Накануне Дня народного единства Библиотека имени Горького приглашает гостей на всероссийскую акцию «Ночь искусств», посвящённую культурному наследию народов России. Мероприятие «Живут в России разные народы» пройдёт 3 ноября с 19:30 до 22 часов.

Организаторы подготовили обширную программу:

мастер-классы по разным видам традиционного искусства народов нашей страны: «Узоры Дальнего Востока» от международной школы рисования GRAFIKA и театра песка «БРИМ», «Питерские коты» от творческой студии «Шмель», «Петушок текстильный» от клуба «Волшебный лоскуток»;

мастер-класс по вокалу «Красота народных песен» от ЦПКиО;

викторины, лекции, выставки и многое другое.

Любители инструментальной музыки оценят концерт детского сводного духового оркестра Рязани «Музыка, объединяющая нас».

Посетители смогут отправиться в виртуально путешествие и полюбоваться знаменитыми объектами культурного наследия Русского севера, а также побывать на экскурсии в музее «ВТИШИНЕ».

Для самых активных подготовили приятные памятные подарки. На все мероприятия, кроме экскурсии в музее «ВТИШИНЕ», вход свободный.

Подробнее о мероприятиях — в группе «Ночи искусств» ВКонтакте.

Возрастное ограничение 12+

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