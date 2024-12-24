Гордума внесла изменения в бюджет Рязани

На заседании Рязанской городской Думы внесены изменения и дополнения в бюджет города на 2024 год.

Доходы и расходы бюджета города Рязани в текущем году увеличиваются на общую сумму более 351,7 млн. рублей. При этом объем предоставляемых межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов увеличивается на 380,5 млн. рублей, в том числе на:

— приобретение пяти троллейбусов – 174,4 млн. рублей;

— повышение оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта в соответствии с указами Президента Российской Федерации – 77,4 млн. рублей;

— обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – 72 млн. рублей;

— благоустройство дворовых территорий – 41,2 млн. рублей;

— оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма – 14,2 млн. рублей;

— благоустройство мемориального комплекса Скорбященского кладбища – более 1 млн. рублей;

— предоставление социальных выплат молодым семьям – 182,4 тыс. рублей.

Также депутаты одобрили изменения в Положение о порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального образования — город Рязань. Предусматривается, что муниципальные гарантии предоставляются исключительно на конкурсной и возмездной основе; уточняется, что перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной гарантии, и порядок проведения конкурса на предоставление муниципальной гарантии определяются правовым актом администрации города Рязани.

Депутаты поддержали передачу в безвозмездное пользование части нежилого помещения, расположенного в доме №60 по улице Почтовой, МКУ города Рязани «Муниципальный центр торгов» и помещения по адресу: Михайловское ш., д. 91 – ТОС «Михайловское шоссе».

На заседании Думы согласовано решение о внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества на плановый период 2024 года в части исключения из Перечня 8 непроданных объектов муниципальной собственности. В дальнейшем эти объекты будут рассматриваться для внесения в Программу приватизации на 2025 год.

Кроме того, принято решение дополнить Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2025 году.

Также депутаты одобрили изменения Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования – городской округ город Рязань, предусматривающие предоставление мнения администрации Рязани о целесообразности передачи имущества в аренду без проведения торгов в пояснительной записке к проекту решения. Кроме того, проектом решения предлагается внести изменения, касающиеся определения размера арендной платы за пользование имуществом, в части приведения в соответствие с действующими правовыми актами.

На заседании Думы принято решение об установлении границы территорий ТОС города Рязани – «Птичник», «Улица Мирная», «Карьерная».