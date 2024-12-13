Google Play с 26 декабря прекращает сотрудничество с российскими разработчиками «на неопределённый срок»

С 26 декабря 2024 года Google Play вводит новые ограничения для российских разработчиков. Теперь продажи в платных приложениях, включая подписки и внутриигровые транзакции, станут недоступны, если счет разработчика зарегистрирован в России. Компания уведомила об этом в письме, скриншот которого был опубликован на портале Habr, пишет РБК.

Согласно уведомлению, с указанной даты все попытки пользователей приобрести платные приложения, оформить подписки или продлить уже существующие через Google Play будут блокироваться. Ограничение вступит в силу с полуночи по тихоокеанскому времени (22:00 по московскому времени 25 декабря) и продлится неопределенный срок. Платежи будут проводиться до 15 января.

История ограничений Google в России

Эти меры стали очередным шагом в череде ограничений, начавшихся еще в 2022 году:

Май 2022 года : Google запретил разработчикам из России загружать и обновлять платные приложения. Это фактически лишило российских пользователей возможности покупать такие приложения, а разработчиков — доходов от них.

: Google запретил разработчикам из России загружать и обновлять платные приложения. Это фактически лишило российских пользователей возможности покупать такие приложения, а разработчиков — доходов от них. Март 2022 года : была отключена реклама для пользователей из России, а также монетизация просмотров на YouTube для российской аудитории. Тогда это касалось только внутреннего рынка, и блогеры отмечали, что доходы снизились, но не критично, поскольку аудитория из других стран оставалась доступной.

: была отключена реклама для пользователей из России, а также монетизация просмотров на YouTube для российской аудитории. Тогда это касалось только внутреннего рынка, и блогеры отмечали, что доходы снизились, но не критично, поскольку аудитория из других стран оставалась доступной. Лето 2024 года: сервис Google AdSense прекратил работу в России, что привело к отключению всех аккаунтов российских пользователей и полной утрате доходов блогеров.

Что это значит для пользователей и разработчиков?

Для обычных пользователей это означает, что платить за приложения или подписки в Google Play станет невозможно. Те, у кого уже есть подписки, больше не смогут их продлевать. Разработчики же из России окончательно теряют возможность зарабатывать через Google Play.

Эти меры являются частью более широкого ограничения работы Google в России на фоне политических и экономических событий последних лет.