Гонки дронов прошли в Рязанской области

В детском технопарке Кванториум «Дружба» в Рязани прошел фестиваль «Гонки дронов 2025». Он собрал сильнейших пилотов в гонках на квадрокоптерах Геоскан Пионер-мини и FPV-пилотировании, сообщили в министерстве образования Рязанской области.

В этом году в фестивале поучаствовали ученики из 17 школ, многие приехали из районов области, также среди конкурсантов были ребята из Москвы и ученики Мобильного Кванториума.

Помимо соревновательных полигонов, ребят ждали игровые автоматы, симуляторы дронов, а каждый активный участник мог получить фирменную футболку.

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В категории «Геоскан пионер-мини» первое место заняла Мария Астраханцева из Касимова, второе место — Алексей Новиков из Подвязья, а третье — Константин Родин из Рязани.

В FPV-пилотировании в категории от 9 до 14 лет первое место занял Максим Русинов из Рязани, второе место — Максим Гандзюк из Рязани, третье место — Артем Кудряшов тоже из Рязани.

В FPV-пилотировании в категории от 15 лет и старше первое место завоевал рязанец Артемий Каюмов, второе — Андрей Соловьев из Рязани, третье место — Елисей Тимофеев из Москвы.