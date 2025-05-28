Голого мужчину с рязанского пляжа заключили под стражу

Жителя Рязани 48 лет, подозреваемого в совершении преступления в отношении несовершеннолетнего, заключили под стражу. Об этом сообщает следственный комитет Рязанской области.

Напомним, инцидент произошёл 25 мая в коттеджном посёлке «Караси» Рязанского района. Голый мужчина ходил по пляжу при детях и ругался в мегафон. Непристойные действия мужчины видел 13-летний ребенок.

Подозреваемый установлен и задержан. На основании ходатайства следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.