Годовая инфляция в Рязанской области в марте 2024 года снизилась до 6,93% после 7,03% в феврале. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Центробанка.

Уровень инфляции в Центральном федеральном округе увеличился, а по России практически не изменился. При этом уровень инфляции в регионе оставался ниже общероссийского (7,72%) и в целом по округу (7,57%). Годовой рост цен в регионе замедлился в связи с расширением предложения ряда продовольственных товаров. Эффект высокой базы прошлого года также сказался на динамике цен отдельных продуктов и услуг.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в марте 2024 года уменьшился до 7,96% после 8,40% в феврале 2024 года. При этом в России годовой рост цен на продовольственные товары почти не изменился.

В условиях действия предпринятых Правительством РФ мер по обеспечению потребностей внутреннего рынка в курином яйце рост цен на него в годовом выражении замедлился.

Увеличилось предложение помидоров из-за роста производства в стране тепличной продукции. В марте текущего года они подорожали не так сильно, как год назад. Как следствие, годовой темп прироста цен на помидоры уменьшился.

Предложение бананов расширилось по причине роста импортных поставок. Цены на них тоже росли не так быстро, как в марте прошлого года. В результате годовой рост цен на бананы замедлился.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары повысился и составил 6,96% в марте 2024 года после 6,55% в феврале.

Высокий спрос позволил производителям и поставщикам одежды перенести в цены расходы на маркировку товаров и логистику. Поэтому одежда и белье в годовом выражении дорожали быстрее, чем месяцем ранее.

Выросли издержки фармацевтических компаний из-за повышения зарплат работникам и удорожания грузоперевозок. В результате в марте цены на медикаменты росли в годовом выражении быстрее, чем месяцем ранее.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги уменьшился с 5,09% в феврале до 5,01% в марте 2024 года.

Спрос на отдых за рубежом год назад восстановился при сокращении доступных направлений. Кроме того, турецкие отельеры активно переносили возросшие издержки в стоимость проживания. Поэтому зарубежные туры в марте прошлого года сильно подорожали. В этом году цены повысились не так существенно. В результате рост цен на поездки за рубеж в марте текущего года по сравнению с февралем замедлился в годовом исчислении.

Инфляция в Центральном федеральном округе и России

Базовая инфляция в Рязанской области в марте увеличилась до 7,22% после 7,05% в феврале 2024 года, что выше общего уровня инфляции в регионе (6,93%).

Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в марте 2024 года увеличилась и составила 7,57% после 7,49% в феврале, а в России почти не изменилась и составила 7,72% после 7,69% соответственно. Инфляция ускорилась в основном из-за переноса в цены возросших издержек производителей некоторых продовольственных и непродовольственных товаров.

Годовая инфляция в России в марте практически не изменилась и составила 7,72% (в феврале — 7,69%). Текущие темпы роста цен в марте были ниже, чем в феврале. Медленнее в целом по стране дорожали услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма, а цены на овощи и фрукты снижались быстрее. Мартовские темпы роста цен были заметно ниже пиковых значений осени 2023 года, однако они все еще выше целевого уровня. Основной проинфляционный фактор — высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для устойчивого снижения инфляции Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.