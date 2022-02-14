Главы поселений Скопинского района отчитываются перед гражданами

Главы городских и сельских поселений Скопинского района отчитываются перед гражданами о проделанной работе в 2021 году.

На встречах не только подводят итоги, но и обсуждают перспективы. Диалог между представителями местной власти и жителями позволяет определить круг вопросов, которые для людей являются наиболее важными. Такие темы находят отражение в ближайших планах администраций, а те, что требуют длительной проработки — в планах перспективных.

О деятельности органов местного самоуправления уже отчитался глава района, а также руководители Шелемишевского, Полянского, Горловского и Побединского поселений.

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Сегодня итоги подвели в Корневом, Вослебове и Ильинке. Завтра в — в Успенском и Павельце.