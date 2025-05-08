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Медицина

Главврачом рязанского госпиталя для ветеранов войн назначена Наталия Перегудова

Анастасия Мериакри

Главврачом рязанского госпиталя для ветеранов войн назначена Наталия Перегудова. Об этом сообщает группа медучреждения «ВКонтакте». 

До назначения Наталия Перегудова год исполняла обязанности главного врача.
За это время она зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист и вдохновляющий лидер. 

«Ее преданность делу, профессионализм и стремление к совершенству сделали ее идеальным кандидатом на эту важную позицию. Мы уверены, что нас ждут новые достижения и успехи!» — отметил коллектив госпиталя.

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