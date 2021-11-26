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Пятница, 26 ноября, 2021
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Главврач Суворовской больницы Никифоров обвинил антиваксеров в тяге к суициду

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В соцсетях свое мнение о противниках вакцинации высказал главврач Суворовской ЦРБ Алексей Никифоров, пишет ТСН 24.

По его словам, антиваксеры не уважают мнение врачей из красной зоны, ученых и докторов, а также статьи в медицинских журналах, которые говорят о необходимости вакцинации.

«Я впервые за двадцать лет медицинского служения вижу такую тягу к суициду, такое ярое рвение покалечить себя, как сейчас!» – признался Никифоров.

Специалист отметил, что противники прививки не способны привести доказательства и факты, которые бы подтвердили их правоту.

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