Главврач Суворовской больницы Никифоров обвинил антиваксеров в тяге к суициду

В соцсетях свое мнение о противниках вакцинации высказал главврач Суворовской ЦРБ Алексей Никифоров, пишет ТСН 24.

По его словам, антиваксеры не уважают мнение врачей из красной зоны, ученых и докторов, а также статьи в медицинских журналах, которые говорят о необходимости вакцинации.

«Я впервые за двадцать лет медицинского служения вижу такую тягу к суициду, такое ярое рвение покалечить себя, как сейчас!» – признался Никифоров.

Специалист отметил, что противники прививки не способны привести доказательства и факты, которые бы подтвердили их правоту.