Главврач рязанской ОКБ назвал правила для избежания опасного заболевания

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Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать опасных заболеваний. Простые методы позволят предупредить тяжелое течение коронавируса, отсрочить сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Для начала люди должны обращать внимание на минимальные изменения в своем состоянии.

— Если вдруг по утрам у вас начала болеть голова или появилась жажда, то это может быть признаком заболевания. Прислушайтесь к организму. Зачастую он сам сигнализирует, если что-то не так, — говорится в сообщении.

Андрей Карпунин советует чаще взвешиваться. По его словам, лишний вес плохо влияет на показатель здоровья. У таких пациентов тяжелее протекает коронавирус и быстрее развиваются сердечно-сосудистые заболевания, диабет.

Людям, старше 40 лет, необходимо приобрести тонометр и регулярно измерять артериальное давление.

— Постоянное повышение – повод обратиться к врачу для назначения препаратов. Это может отсрочить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Именно они являются главной причиной смертности во всем мире, — напомнил главврач.

Специалист посоветовал заниматься активностями в течение дня. По его словам, движение укрепляет сердце и сосуды. К тому же, физически крепкие пациенты всегда выздоравливают быстрее.

Андрей Карпунин попросил не забывать и о регулярных медосмотрах. Именно они помогают выявить и не допустить развитие серьезных заболеваний.

— Диспансеризация разработана таким образом, что мужчины и женщины разного возраста пройдут обследования, которые необходимы именно им. Уверен, что соблюдать эти правила несложно, а результат для здоровья будет очень хорошим, — заключил главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин.