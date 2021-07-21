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Среда, 21 июля, 2021
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Главврач рязанской ОКБ назвал правила для избежания опасного заболевания

Елена Лобанова
Главврач рязанской ОКБ назвал правила для избежания опасного заболевания
Фото с личной страницы Андрея Карпунина
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Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать опасных заболеваний. Простые методы позволят предупредить тяжелое течение коронавируса, отсрочить сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. 

Для начала люди должны обращать внимание на минимальные изменения в своем состоянии. 

— Если вдруг по утрам у вас начала болеть голова или появилась жажда, то это может быть признаком заболевания. Прислушайтесь к организму. Зачастую он сам сигнализирует, если что-то не так, — говорится в сообщении. 

Андрей Карпунин советует чаще взвешиваться. По его словам, лишний вес плохо влияет на показатель здоровья. У таких пациентов тяжелее протекает коронавирус и быстрее развиваются сердечно-сосудистые заболевания, диабет. 

Людям, старше 40 лет, необходимо приобрести тонометр и регулярно измерять артериальное давление. 

— Постоянное повышение – повод обратиться к врачу для назначения препаратов. Это может отсрочить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Именно они являются главной причиной смертности во всем мире, — напомнил главврач. 

Специалист посоветовал заниматься активностями в течение дня. По его словам, движение укрепляет сердце и сосуды. К тому же, физически крепкие пациенты всегда выздоравливают быстрее. 

Андрей Карпунин попросил не забывать и о регулярных медосмотрах. Именно они помогают выявить и не допустить развитие серьезных заболеваний. 

— Диспансеризация разработана таким образом, что мужчины и женщины разного возраста пройдут обследования, которые необходимы именно им. Уверен, что соблюдать эти правила несложно, а результат для здоровья будет очень хорошим, — заключил главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

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