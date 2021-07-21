Главврач рязанской ОКБ назвал правила для избежания опасного заболевания

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин рассказал, какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать опасных заболеваний. Простые методы позволят предупредить тяжелое течение коронавируса, отсрочить сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.
Для начала люди должны обращать внимание на минимальные изменения в своем состоянии.
Андрей Карпунин советует чаще взвешиваться. По его словам, лишний вес плохо влияет на показатель здоровья. У таких пациентов тяжелее протекает коронавирус и быстрее развиваются сердечно-сосудистые заболевания, диабет.
Людям, старше 40 лет, необходимо приобрести тонометр и регулярно измерять артериальное давление.
Специалист посоветовал заниматься активностями в течение дня. По его словам, движение укрепляет сердце и сосуды. К тому же, физически крепкие пациенты всегда выздоравливают быстрее.
Андрей Карпунин попросил не забывать и о регулярных медосмотрах. Именно они помогают выявить и не допустить развитие серьезных заболеваний.