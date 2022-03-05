Главврач рязанской ОКБ Карпунин рассказал о работе в луганской больнице

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин дал интервью «Первому каналу», в котором рассказал о своей работе в больнице Луганска. Видеофрагмент разговора с журналистами он опубликовал на своей странице ВКонтакте.

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Отвечая на вопрос о поездке на Донбасс, Карпунин отметил, что вошёл в состав добровольческой группы медиков, которая сформировалась в Рязани. Решение отправиться в командировку было принято быстро.

Карпунин высоко оценил оснащение луганской больницы. Там есть весь необходимый набор расходников и медикаментов.

— Очень всё привычно и удобно. Расположение реанимаций такое же, как у нас. По сути, попал на привычное место работы, — поделился врач.

В красной зоне Карпунин также посетил «красную зону».