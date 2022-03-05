Главврач рязанской ОКБ Карпунин рассказал о работе в луганской больнице

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин дал интервью «Первому каналу», в котором рассказал о своей работе в больнице Луганска. Видеофрагмент разговора с журналистами он опубликовал на своей странице ВКонтакте.
Отвечая на вопрос о поездке на Донбасс, Карпунин отметил, что вошёл в состав добровольческой группы медиков, которая сформировалась в Рязани. Решение отправиться в командировку было принято быстро.
Карпунин высоко оценил оснащение луганской больницы. Там есть весь необходимый набор расходников и медикаментов.
В красной зоне Карпунин также посетил «красную зону».