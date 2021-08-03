Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов уйдёт в отставку

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Руководитель Министерства ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов отправится в отставку. Чиновника на заседании регионального правительства во вторник, 3 августа, попросил уволиться губернатор Николай Любимов.

Глава региона отметил, что работа направления ТЭК и ЖКХ ведётся в регионе плохо, наметилась «пробуксовка» по ряду направлений.

Например, есть отставание на целом ряде объектов, которые возводят в рамках проекта «Жильё и городская среда», — сказал он.

В ближайшее время в правительстве проведут совещание по вопросу дальнейшей работы отрасли. Вопрос поставлен на контроль зампреда Евгения Беленецкого

Отметим, должность министра ТЭК и ЖКХ Устинов занимал с октября 2019 года.