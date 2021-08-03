22.2 C
Рязань
Вторник, 3 августа, 2021
На главнуюНовости РязаниВласть
Новости РязаниВластьТоп новость

Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов уйдёт в отставку

7info7
Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов уйдёт в отставку
- Advertisement -

Руководитель Министерства ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов отправится в отставку. Чиновника на заседании регионального правительства во вторник, 3 августа, попросил уволиться губернатор Николай Любимов.

Глава региона отметил, что работа направления ТЭК и ЖКХ ведётся в регионе плохо, наметилась «пробуксовка» по ряду направлений.

Например, есть отставание на целом ряде объектов, которые возводят в рамках проекта «Жильё и городская среда», — сказал он.

В ближайшее время в правительстве проведут совещание по вопросу дальнейшей работы отрасли. Вопрос поставлен на контроль зампреда Евгения Беленецкого

Отметим, должность министра ТЭК и ЖКХ Устинов занимал с октября 2019 года.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]