Глава Минздрава РФ Мурашко заявил, что в Рязанской области увеличат число бригад скорой помощи

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в Рязанской области увеличат число бригад скорой помощи из-за большого числа амбулаторных пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение министр озвучил в ходе рабочей поездки в Рязань в субботу, 6 ноября.
Глава Минздрава РФ также отметил, что сейчас ситуация с ковидом в регионе остается напряженной: болеют около 11 тысяч человек, 9 тысяч из которых лечатся амбулаторно.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области за сутки выявили 244 случаев заражения COVID-19.