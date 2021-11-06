Глава Минздрава РФ Мурашко заявил, что в Рязанской области увеличат число бригад скорой помощи

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в Рязанской области увеличат число бригад скорой помощи из-за большого числа амбулаторных пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение министр озвучил в ходе рабочей поездки в Рязань в субботу, 6 ноября.

“Необходимо будет увеличить количество бригад, работающих на линии, и со следующей недели, мы нашли вариант решения как это сделать. На следующей неделе увеличим обязательно, для Рязанской области и города Рязани это просто необходимо”, — сказал Мурашко.

Глава Минздрава РФ также отметил, что сейчас ситуация с ковидом в регионе остается напряженной: болеют около 11 тысяч человек, 9 тысяч из которых лечатся амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области за сутки выявили 244 случаев заражения COVID-19.