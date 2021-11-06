В Рязанской области выявлено 244 новых случаев заражения коронавирусом

В субботу, 6 ноября, в Рязанской области выявлено 244 новых случаев заражения COVID-19, максимум с начала пандемии. Число скончавшихся — 18. Пациентов, справившихся с болезнью, — 31. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1502 человека, общее число случаев заражения — 49 406.

Темп прироста за сутки составил 0.49%. Показатель заболеваемости в регионе — 4405.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5961.3 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 41 335 случаев заражения (всего 8 755 930), умерло пациентов — 1188 (всего 245 635).