Глава минздрава РФ Мурашко проверяет медучреждения Рязани

В субботу, 6 ноября, в Рязань прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщается на странице губернатора региона Николая Любимова во ВКонтакте.

Мурашко посетил городскую станцию скорой медицинской помощи и проверил, как проходит работа, пообщался с диспетчерами и врачами.

Позже министр прибыл в Единый центр вакцинации и провёл беседу с волонтёрами. Также он оценил организацию работы медперсонала.

Позже Мурашко направился в Областную детскую клиническую больницу, где осмотрел реанимационное отделение и “красную зону”.

Следующим пунктом проверки стал роддом №1, где врачи рассказали, сколько беременных сейчас болеют коронавирусом и как они лечатся.

Сейчас Мурашко осматривает ковидный госпиталь в больнице №11.

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