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Суббота, 6 ноября, 2021
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Глава минздрава РФ Мурашко проверяет медучреждения Рязани

Александр Ильин
Фото: vk.com/lybimovnikolay

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В субботу, 6 ноября, в Рязань прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщается на странице губернатора региона Николая Любимова во ВКонтакте. 

Мурашко посетил городскую станцию скорой медицинской помощи и проверил, как проходит работа, пообщался с диспетчерами и врачами. 

Позже министр прибыл в Единый центр вакцинации и провёл беседу с волонтёрами. Также он оценил организацию работы медперсонала. 

Позже Мурашко направился в Областную детскую клиническую больницу, где осмотрел реанимационное отделение и “красную зону”. 

Следующим пунктом проверки стал роддом №1, где врачи рассказали, сколько беременных сейчас болеют коронавирусом и как они лечатся.

Сейчас Мурашко осматривает ковидный госпиталь в больнице №11.

Новость дополняется.

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