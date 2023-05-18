Глава минтранса Рязанской области проверил ход ремонта дороги в Спасске

17 мая руководитель министерства транспорта Рязанской области Павел Супрун выехал с главой Спасского района Игорем Тишиным на место ремонта дороги по улице Горького в Спасске.

Подрядчик заменил дорожное покрытие и выполнил обустройство дороги. Глава областного минтранса отметил низкое качество работ и высказал замечания к уложенному дорожному покрытию, нанесённой разметке и неисполнению технических требований доступности дороги для маломобильных групп населения.

Работы не оплатят до полного устранения недочётов, – подчеркнул Павел Супрун.

Также с директором ДДРО Михаилом Соколовым и главой района обсудили содержание региональных дорог на территории Спасского района. Речь шла об окосе растительности на обочинах и уборке мусора на прилегающих территориях.