Жильцам пострадавших от БПЛА домов в Кораблинском районе выплатят материальную компенсацию

Глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова прокомментировала ситуацию в связи с атакой беспилотника. Пост она опубликовала на своей страничке во «ВКонтакте».
По словам главы администрации, в нескольких домах выбиты окна, повреждена одна хозпостройка. Приняты меры по оказанию помощи собственникам домов, где имеются повреждения.
С жителями также встретились сотрудники соцзащиты. Владельцам поврежденных домов обещают выплатить материальную помощь и закупить новые окна.
Напомним, появились снимки с места падения обломков БПЛА.