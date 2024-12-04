Жильцам пострадавших от БПЛА домов в Кораблинском районе выплатят материальную компенсацию

Глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова прокомментировала ситуацию в связи с атакой беспилотника. Пост она опубликовала на своей страничке во «ВКонтакте».

«Выехала в населённый пункт, встретилась и пообщалась с жителями. Пострадавших нет. Во всех домах нет повреждений систем отопления, электро- и водоснабжения. Все жители остаются в своих домах», — пишет Нина Объедкова.

По словам главы администрации, в нескольких домах выбиты окна, повреждена одна хозпостройка. Приняты меры по оказанию помощи собственникам домов, где имеются повреждения.

С жителями также встретились сотрудники соцзащиты. Владельцам поврежденных домов обещают выплатить материальную помощь и закупить новые окна.

Напомним, появились снимки с места падения обломков БПЛА.