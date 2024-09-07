Глава администрации Ясинский пояснил, что произошло с туалетом на избирательном участке в Агро-Пустыни

В соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что на избирательном участке в селе Агро-Пустынь Рязанского района 6 сентября уличный туалет провалился якобы вместе с членом избирательной комиссии. Ситуацию прокомментировал глава администрации Рязанского района Борис Ясинский.

«Туалет был в исправном состоянии. Накануне выборов заметили, что незначительно осыпался песок. В четверг 5 сентября туалет передвинули, укрепили и вернули на место. Пострадавших не было, якобы упавшая женщина за медицинской помощью не обращалась».

На избирательном участке №443 зарегистрированы 807 человек. Из них 64 избирателя отдали свой голос 6 сентября. 22 человека голосовали на дому. Борис Ясинский отметил, что голосование продолжается в штатном режиме, жалоб от наблюдателей и граждан не поступало.