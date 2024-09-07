Суббота, 7 сентября, 2024

Глава администрации Ясинский пояснил, что произошло с туалетом на избирательном участке в Агро-Пустыни

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что на избирательном участке в селе Агро-Пустынь Рязанского района 6 сентября уличный туалет провалился якобы вместе с членом избирательной комиссии. Ситуацию прокомментировал глава администрации Рязанского района Борис Ясинский.

«Туалет был в исправном состоянии. Накануне выборов заметили, что незначительно осыпался песок. В четверг 5 сентября туалет передвинули, укрепили и вернули на место. Пострадавших не было, якобы упавшая женщина за медицинской помощью не обращалась».

На избирательном участке №443 зарегистрированы 807 человек. Из них 64 избирателя отдали свой голос 6 сентября. 22 человека голосовали на дому. Борис Ясинский отметил, что голосование продолжается в штатном режиме, жалоб от наблюдателей и граждан не поступало.

Глава администрации Ясинский пояснил, что произошло с туалетом на избирательном участке в Агро-Пустыни

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Спасском районе умер мужчина, так и не дождавшись приезда скорой помощи

Кадыров: спецназ «Ахмат» взял в плен еще троих «‎надломленных» бойцов ВСУ

На Камчатке мальчик выпал из ехавшей машины и попал на видео

«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для видеонаблюдения за ходом единого дня голосования

«От злости перекосило». Россиян возмутило новое видео Галкина*

Волгоградцев разбудил оглушительный грохот на севере города

Медведев: санкции против России сохранятся до распада США

Рязанцы вновь жалуются на нехватку бензина АИ-95

Убивший семью ради денег экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал детям о семейных ценностях

«Добивали свои»: врач медик шокировал рассказом об ударе в Полтаве

Отец пытался разжечь мангал, но поджег 11-летнего сына в Подмосковье

В Рязани на улице Новой бьет вода из-под земли