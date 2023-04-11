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Вторник, 11 апреля, 2023
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Гладкову не понравилось появление памяток об эвакуации в Белгородской области

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Губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал появление памяток об эвакуации в Белгородской области, написал Fonar.tv.

Ему не понравилось, в каком формате подчиненные в районах начали работать с населением.

«Начали в неправильной форме извещать население. Ответственным лицам замечание сделали», – пояснил Гладков.

По его словам, эти инструкции утвердили много лет назад. В них указано, как действовать, если поступит информация о необходимости временного отъезда.

Гладков выразил надежду, что людям не придется использовать памятку по назначению.

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