Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о наказании за публикацию видео работы ПВО, написал «Бел.Ру».

Местная жительница пожаловалась ему на группы в соцсетях, которые выкладывают в открытом доступе соответствующие кадры. По ее мнению, так они помогают ВСУ и вредят Белгороду.

Глава региона предложил сбрасывать такие посты властям, которые контролируют информацию в интернете.

«А мы уже будем принимать решение вместе с прокуратурой, с военной прокуратурой о привлечении жителей, размещающих данную информацию, к административной или уголовной ответственности», – отметил Гладков.

По ее словам, подобные действия жестко регламентирует законодательство.