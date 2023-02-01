Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о наказании за публикацию видео работы ПВО, написал «Бел.Ру».
Местная жительница пожаловалась ему на группы в соцсетях, которые выкладывают в открытом доступе соответствующие кадры. По ее мнению, так они помогают ВСУ и вредят Белгороду.
Глава региона предложил сбрасывать такие посты властям, которые контролируют информацию в интернете.
«А мы уже будем принимать решение вместе с прокуратурой, с военной прокуратурой о привлечении жителей, размещающих данную информацию, к административной или уголовной ответственности», – отметил Гладков.
По ее словам, подобные действия жестко регламентирует законодательство.
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