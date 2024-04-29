Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал глав муниципалитетов, которые не занимаются восстановлением памятников, посвященных Великой Отечественной войне, пишет «Открытый Белгород».

Главе региона доложили, что замечания выявлены на 37 объектах. Речь идет о ремонте памятников и благоустройстве территории вокруг них.

«Кроме как «позорище», никак назвать не могу. Если вы не подготовились в течение месяца-двух, делайте в течение двух дней», – отметил Гладков.

По его мнению, такое отношение к памяти является антигосударственным.

«Это говорит только об одном – невозможности совмещать с такой человеческой позиции, гражданской позиции, занятие муниципальных и государственных должностей», – подчеркнул губернатор.

Гладков призвал чиновников со своими семьями покрасить памятники, раз не могут заставить это сделать подчиненных.