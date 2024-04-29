Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал глав муниципалитетов, которые не занимаются восстановлением памятников, посвященных Великой Отечественной войне, пишет «Открытый Белгород».
Главе региона доложили, что замечания выявлены на 37 объектах. Речь идет о ремонте памятников и благоустройстве территории вокруг них.
По его мнению, такое отношение к памяти является антигосударственным.
Гладков призвал чиновников со своими семьями покрасить памятники, раз не могут заставить это сделать подчиненных.