Понедельник, 29 апреля, 2024

Гладков отчитал чиновников, не восстановивших памятники к 9 Мая

Автор: powder

Опубликовано

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области. Фото: https://t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал глав муниципалитетов, которые не занимаются восстановлением памятников, посвященных Великой Отечественной войне, пишет «Открытый Белгород».

Главе региона доложили, что замечания выявлены на 37 объектах. Речь идет о ремонте памятников и благоустройстве территории вокруг них.

«Кроме как «позорище», никак назвать не могу. Если вы не подготовились в течение месяца-двух, делайте в течение двух дней», – отметил Гладков.

По его мнению, такое отношение к памяти является антигосударственным.

«Это говорит только об одном – невозможности совмещать с такой человеческой позиции, гражданской позиции, занятие муниципальных и государственных должностей», – подчеркнул губернатор.

Гладков призвал чиновников со своими семьями покрасить памятники, раз не могут заставить это сделать подчиненных.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На Московском шоссе произошла жёсткая авария

Раскрыты детали о прыгнувшей с моста голой девушке с голубыми волосами

В Пронском районе бобры починили размытую плотину

Мигрант шокировал россиян покраской бордюров в цвета флага Украины

Момент прыжка голой девушки с моста в Петербурге попал на видео

Гладков вышел из себя из-за оформления Белгорода ко Дню Победы

В массовом ДТП на Северной окружной в Рязани пострадали мужчина и женщина

Рязанцы возмутились зловонным потопом на улице Осипенко

Великий вторник 2024: что запрещено делать во второй день Страстной недели

Пророчество Ванги о «сладких куличах» на Пасху в 2024 году всколыхнуло сеть

Рязанцам пообещали туман и до +23 градусов

Около Торгового городка в Рязани демонтировали незаконные гаражи

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

На Московском шоссе произошла жёсткая авария

Новости Рязани
Один из автомобилей протаранил столб, другой — вылетел на газон.

Раскрыты детали о прыгнувшей с моста голой девушке с голубыми волосами

Новости мира
Задержанную голую девушку, которая спрыгнула с Яхтенного моста в...

В Пронском районе бобры починили размытую плотину

Новости Рязани
Пока хозяйка клуба думала, как починить плотину, задело взялись бобры, которые обитают в ручье.

Мигрант шокировал россиян покраской бордюров в цвета флага Украины

Новости мира
Руководитель УК в Новосибирске, чей сотрудник покрасил бордюры во...

Момент прыжка голой девушки с моста в Петербурге попал на видео

Новости мира
Прыжок голой девушки с Яхтенного моста в Петербурге попал...