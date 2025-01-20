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Общество

Гладков отчитал белгородских чиновников из-за ситуации с платными секциями

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал министерства спорта и образования региона из-за ситуации с платными секциями, пишет «Бел.Ру».

Замминистра образования региона ранее предложил реализовать идею по их исключению из государственных и муниципальных учреждений спорта поэтапно. Прежде всего, по его мнению, нужно поработать над стандартом по физической культуре, а также решить вопрос с оплатой труда сотрудников.

Глава региона назвал такой подход «катастрофическим». По его словам, «никто ничего не хочет делать», хотя родители проявляют интерес к этой теме.

«Мы же понимаем, какое у них будет решение, если с самых первых лет жизни взимать плату за занятия спортом и творчеством. Без детей те же спортивные секции будут пустовать. Мы сами себе противоречим», — возмутился Гладков.

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Губернатор подчеркнул, что занятия для детей в государственных и муниципальных учреждениях должны быть бесплатными.Чиновникам предстоит подготовить подробный план действий к следующей неделе.

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© Информационное агентство 7info

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